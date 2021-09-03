Парковку ограничат в центре Нижнего Новгорода с 24 сентября

Парковка транспортных средств будет временно запрещена на центральных улицах Нижнего Новгорода с 24 сентября. Ограничения связаны с обновлением дорожной разметки. Об этом информирует департамент транспорта и дорожного хозяйства города.

Дата завершения работ пока неизвестна.

Парковаться будет запрещено:

- на улице Новой (от площади Максима Горького до улица Ильинской);

- на улице Провиантской, (от улицы Ижорской до улицы Ковалихинской);

- на улице Максима Горького, (от дома № 148 до дома № 140);

- на улице Максима Горького, (от дома № 162 до дома № 154);

- в переулке Кожевенном;

- в переулке Холодном.

Дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств, установят на подъездах к указанным участкам.

Сотрудники департамента призывают нижегородских автомобилистов сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

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