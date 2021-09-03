Дзержинский пловец Даниил Смирнов завоевал золото на Паралимпиаде в Токио

Сегодня в Токио завершилась плавательная программа Летних Паралимпийских игр – 2020. Заключительным видом программы стала мужская комбинированная эстафета 4 по 100 метров.

Российские спортсмены стали первыми как в утренней части программы, где выступил Даниил Смирнов – дзержинский пловец, воспитанник СШОР «Заря» и тренера Дениса Дорогаева, так и в финальном заплыве. В составе сборной Даниил стал обладателем золотой медали.

«Эта Паралимпиада, безусловно, счастливая для российских и, конечно, дзержинских спортсменов. На каждом выступлении они выкладываются на все сто процентов, стойко борются с соперниками и показывают высокие результаты. А сегодняшняя победа Даниила – не только достижение для российской сборной, но и подарок на его 20-летие. Стать паралимпийским чемпионом накануне дня рождения, думаю, особенно приятно. Благодарю за победу и поздравляю!Молодец!» - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Напомним, в копилке дзержинских спортсменов это уже четвертая медаль. Первую, серебряную медаль, принёс легкоатлет Андрей Вдовин в забеге на дистанции 100 метров. Затем «золотым» на стометровке стал Дмитрий Сафронов, а 1 сентября золотую медаль в забеге на дистанции 400 метров завоевал Андрей Вдовин.

Завтра рано утром дзержинские легкоатлеты Дмитрий Сафронов и Андрей Вдовин побегут дистанцию 200 метров. Забег Дмитрия – в 4:18 утра, забег Андрея – в 4:27 утра по