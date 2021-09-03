Центр охраны материнства и детства построят в Канавинском районе Нижнего Новгорода за 66 миллионов рублей инвестиций. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявку на выделение земельного участка для этих целей вчера, 2 сентября.

Строительством займётся ООО "МеталлИнвестСтрой-НН". Под центр охраны материнства и детства выделят участок земли в 1,7 тысячи квадратных метров. Построен он будет в течение 56 месяцев.

В том числе совет одобрил и другие 9 инвестпроектов. В их числе, к примеру, строительство производственного комплекса по изготовлению автокомпонентов для автомобилей в Автозаводском районе за 63 миллиона рублей; строительство спортивного клуба в Сормовском районе за 39 миллионов рублей. В рамках реализации одобренных проектов создадут 88 новых рабочих мест.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!