Больше всего должников за холодную воду и канализацию среди жителей Нижегородского и Канавинского районов

Нижегородский водоканал определил районы с наилучшей дисциплиной по оплате услуг холодного водоснабжения и водоотведения. В лидерах жители Приокского, Сормовского и Автозаводского районов города. Систематически копят долги за услуги АО «Нижегородский водоканал» жители Канавинского, Ленинского и Нижегородского районов.

В работе с должниками АО «Нижегородский водоканал» использует предупредительные меры, такие как рассылка уведомлений и обзвон абонентов с напоминанием о задолженности. Директор по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал» Николай Смирнов отмечает, что нередко приходится прибегать и к принудительному взысканию задолженности через суд.

- За первое полугодие Нижегородским водоканалом предъявлено на исполнение более 6 тысяч судебных актов по неоплате задолженности, - говорит Николай Алексеевич. – В настоящее время на исполнении Федеральной службы судебных приставов находится более 16 тысяч исполнительных документов в отношении 22 тысяч потребителей.

Для того, чтобы помочь нижегородцам максимально быстро погасить долг, Нижегородский водоканал регулярно проводит для своих абонентов мотивирующие акции. Так начиная с 1 октября жители Нижнего Новгорода и Кстовского района смогут принять участие в ежегодной акции «В новый год без долгов», которая позволяет абонентам погасить просроченную задолженность и при этом не оплачивать накопленные пени.

Для участия в акции необходимо оплатить имеющуюся просроченную задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, а также текущие начисления за последний расчетный месяц до 31 декабря 2021 года без учета накопленной суммы пени. В случае, если задолженность была взыскана судебным приказом или судебным решением, для участия в акции необходимо также оплатить взысканную задолженность и государственную пошлину.

После оплаты долга необходимо направить в Нижегородский водоканал заявление с приложением копии паспорта и квитанции об оплате. Сделать это можно любым удобным способом:

- по электронному адресу cra@vodokanal-nn.ru,

- через личный кабинет на сайте Нижегородского водоканала,

- Почтой России по адресу: г. Н.Новгород, ул. Политбойцов, 21а,

- обратиться в офис предприятия лично до 21 января 2022 года (по предварительной записи).

С подробной информацией и порядке проведения акции, необходимых документах можно ознакомиться на официальном сайте Нижегородского водоканала в разделе «Абонентам». Условия акции не распространяются на пени, являющиеся частью иска, находящегося на судебном рассмотрении.