Нижегородская область получит дополнительно более 1,5 млрд рублей на строительство школ

Как сообщил председатель комитета Госдумы ФС РФ по бюджету и налогам, сопредседатель комиссии Андрей Макаров, на эти цели в 2022 году регион получит 423 млн рублей межбюджетных трансфертов, а в 2023 еще более 1,1 млрд рублей.

- Более 1,5 млрд рублей будет направлено на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся. Планируется построить пять школ – четыре в Нижнем Новгороде и одну - в Дзержинске. До 2030 года они готовы будут принять более 5 тысяч школьников, - передает слова Макарова НРО «Единая Россия».

Так, в областном центре должны появиться школа на 1100 мест на улице Космической, на 800 мест в районе Кузнечихи, на 1500 мест в Дубенках и на 825 мест на Украинской. В городе химиков школа на 1100 мест будет построена в районе улицы Клюквина.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, ликвидация второй смены в школах — это одна из важнейших задач, поставленных президентом.

– Это позволяет нам строить новые школы там, где существует дефицит мест в учебных заведениях. Не менее важно и то, что в рамках нацпроекта школы оснащаются современным оборудованием и площадками для внедрения последних образовательных технологий, - заметил он.