Коттедж за 250 млн рублей продают в Нижегородской области

На территории имеется комплекс спа, гостевой дом и дом для персонала. Фото: Avito.ru

Коттедж за 250 млн рублей продается в деревне Афонино Кстовского района. По данным интернет-ресурса «Авито», он располагается в коттеджном поселке «Керма» в 4 километрах от Нижнего Новгорода.

Комплекс объектов расположен на участке, площадью 0,46 га. В него входит основной дом площадью 594 квадратных метра, а также гостевой дом на 120 «квадратов», собственный спа-комплекс, а еще дом для персонала площадью 60 квадратных метров.

В главном доме установлен лифт, имеется профессиональный кинозал, тренажерный зал, прачечная, котельная и санузел. В гостевом — кухня-гостиная, парная, душевая, спальня и санузел. На цокольном этаже расположены различные функциональные помещения. Спа-комплекс содержит сауну, хамам, бассейн, соляную комнату, душевую, санузел, зоны отдыха, кухню с дровяной печью и мангалом. Здесь тоже есть цокольный этаж и в нем имеются игровая зона и винная комната. Дом для персонала также оснащен всем необходимым.

Объекты оснащены системой «умный дом», подведены коммуникации. На участке выполнен ландшафтный дизайн, имеется освещение и видеонаблюдение.

Отметим, что по данным интернет-ресурса, это пока самый дорогостоящий коттедж в регионе. Активных объявлений с коттеджами подороже пока нет.