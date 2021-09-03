Более 2000 детей были укушены клещами в Нижегородской области

2100 детей были укушены клещами в Нижегородской области в 2021 году. В общей сложности 8844 нижегородца обратились к медикам с укусами клещей за период их активности. Этими данными на момент 2 сентября поделились в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

– В Нижегородской области обеспечена готовность лабораторий Роспотребнадзора по исследованию клещей на предмет их заражённости возбудителями клещевых инфекций, – добавили в ведомстве.

А также рассказали, что обращения были зарегистрированы во всех районах областного центра и всего региона. Наибольшее их число пришлось на Богородский (216), Городецкий (765), Борский (436), Семёновский (324), Ветлужский (314), Шахунский (262), Кстовский (345), Павловский (329) районы Нижегородской области. В черте Нижнего Новгорода лидирует Автозаводский район (804), затем идут Канавинский (316), Ленинский (337), Московский (327), Приокский (394) и Советсткий (206) районы. В Дзержинске таких случаев 588.

– Присасывание клещей происходило в лесном массиве в 49% случаев, в деревнях и сёлах в 30%, на придомовых территориях в 7,3%, на садово-огородных участках в 10,3%. Регистрировались случаи присасывания на кладбищах и в парках, – конкретизировали в Роспотребнадзоре.

К сожалению, были выявлены и случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом – их пять, а также заболевания иксодовым клещевым боррелиозом – их 15.

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