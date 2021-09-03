Свет и горячую воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 3 сентября

Горячую воду и электроснабжение отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 3 сентября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Ленинский район:

С 09:00 до 14:00 без горячей воды остались жильцы дома № 6/2 по улице Адмирала Макарова.

С 11:00 до 16:00 света не будет в доме № 7 по улице Лопатина.

Нижегородский район:

С 08:00 до 17:00 свет отключили в домах № 68, 70, 71, 72, 73, 75 по улице Берёзовская.

Плановые отключения коммунальных услуг происходят в Нижнем Новгороде практически ежедневно, с редкими исключениями.

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