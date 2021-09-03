Строительство фуникулера в Нижегородском кремле завершится до конца 2021 года. В настоящее время в город уже привезли кабину и все необходимое техническое оснащение. Об этом сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

- В ходе строительства потребовалось дополнительное укрепление фундамента стены, а также Часовой и Северной башни, - рассказали в ведомстве. – Также в настоящее время были завершены работы по укреплению склонов – были установлены сваи и подпорные стены. Завершается укрепление фундамента стены на участке от Часовой до Северной башен.

Как рассказали в ведомстве, кабина фуникулеры и техническое оснащение уже доставлены в Нижний Новгород. Фуникулер будет введен в эксплуатацию после того, как будет принят Ростехнадзором. При этом предварительно будут проведены все необходимые тесты.