Движение транспорта на Верхневолжской набережной ограничат с 3 сентября по 1 октября

В связи с прокладкой инженерных коммуникаций с 22:00 3 сентября до 6:00 1 октября будет временно ограниченно движение транспорта на Верхневолжской набережной. Ограничение коснется участка на пересечении переулка Музейного и Верхневолжской набережной, а также участка по Георгиевскому съезду напротив дома 2А на Верхневолжской набережной. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

- На подъездах будут установлены предупреждающие аншлаги и дорожные знаки, - говорится в сообщении. - Для удобства жителей прилегающих улиц двухстороннее движение будет введено на следующих участках: по переулку Музейному, от улицы Минина до места производства работ; по улице Пискунова, от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной, и по Верхне-Волжской набережной, от улицы Пискунова до переулка Музейного.

Кроме того, для облегчения проезда транспорта на этих участках улиц с 22 сентября запрещается остановка и стоянка автомобилей.