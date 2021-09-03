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Общество3 сентября 2021 10:03

Уголовное дело завели на чиновников, принявших ликвидацию полигона «Игумново» в Дзержинске

Работы были выполнены с отступлением от проектной документации
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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По материалам проверки природоохранной прокуратуры в Нижегородской области были возбуждены уголовные дела в отношении чиновников, которые приняли работы по ликвидации шламонакопителя «Белое море» и полигона «Игумново» в Дзержинске. Как показала проверка, работы не соответствовали проектной документации. Об этом сообщает Волжская природоохранная прокуратура.

- Основные технико-экономические показатели объектов и цели выполняемых работ не достигнуты, - говорится в заключении прокуратуры. - Объекты накопленного экологического вреда продолжают оказывать негативное воздействие на компоненты окружающей среды.

В настоящее время региональным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц по статье «Превышение должностных полномочий».