Нижний Новгород получил 20 новых ЛиАЗов. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Общественный транспорт Нижнего Новгорода пополнился 20 ЛиАЗами на газомоторном топливе. Новые автобусы НПАТ получил в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Салон этих современных автобусов оборудован антивандальными креслами и противоскользящим напольным покрытием. Новые машины отлично приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров и детских колясок, также в них есть специальное место для крепления инвалидных кресел и место для собаки-поводыря.

Как сообщили в «Нижегородпассажиравтотрансе», все 20 автобусов будут работать на маршруте А-40, то есть ходить от улицы Янки Купалы до Верхних Печер. А автобусы, которые ранее работали на этом направлении, будут распределены на другие маршруты.