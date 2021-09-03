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Общество3 сентября 2021 9:00

Нижний Новгород получил 20 новых ЛиАЗов

Автобусы на газомоторном топливе пополнили автопарк города
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Нижний Новгород получил 20 новых ЛиАЗов.

Нижний Новгород получил 20 новых ЛиАЗов.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Общественный транспорт Нижнего Новгорода пополнился 20 ЛиАЗами на газомоторном топливе. Новые автобусы НПАТ получил в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Салон этих современных автобусов оборудован антивандальными креслами и противоскользящим напольным покрытием. Новые машины отлично приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров и детских колясок, также в них есть специальное место для крепления инвалидных кресел и место для собаки-поводыря.

Как сообщили в «Нижегородпассажиравтотрансе», все 20 автобусов будут работать на маршруте А-40, то есть ходить от улицы Янки Купалы до Верхних Печер. А автобусы, которые ранее работали на этом направлении, будут распределены на другие маршруты.