Школу на 1100 мест построят в Автозаводском районе в 2022-2023 годах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новую школу планируется построить в Автозаводском районе в ближайшие два года. Она появится в районе улицы Мончегорская, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram.

- Построим школу на 1100 мест в 2022- 2023 годах. По государственной программе Развитие образования РФ в рамках концессионного соглашения, - написал глава региона.

По его словам, в 2022 году в Нижнем Новгороде будет построено восемь школ.

- Это беспрецедентные объемы возможны благодаря нацпроекту «Образование» и государственной программы «Развитие образования Нижегородской области», - заключил губернатор.

Напомним, в этом году в Нижнем Новгороде заработали четыре новые школы, еще четыре откроются до конца года. В этом году учебный год начался более чем для 344 тысяч учеников, свыше 36 тысяч ребятишек сели за парты впервые.