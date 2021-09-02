Нижегородские школы эвакуировали после серии звонков о минировании Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородские школы эвакуировали после серии сообщений о минировании сегодня, 2 сентября. В этот список вошло более 40 учебных заведений города. Родители школьников, чьи дети вернулись с уроков раньше обычного, делятся информацией в социальных сетях. Официальные источники на этот счёт пока ничего не сообщают.

Судя по комментариям нижегородцев, эвакуированы были школы: № 41, 47, 44, 49, 59, 69, 37, 151, 183, 179, 76, 117, 185, 123, 62. Другие номера не были указаны.

Публикация в группе "Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ" сопровождалась словами:

– Эвакуация школы 62 . Поступил звонок: "Школа заминирована". В Нижнем Новгороде массово эвакуируют школы. 44 образовательных учреждения получили на почту анонимные сообщения о минировании. Было принято решение об эвакуации, вывели на улицы почти 3 000 учеников.

– До сих пор одежду ребёнку не отдают, – написала нижегородка, чей ребёнок учится в школе №47, около 16:00.

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