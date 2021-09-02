Дзержинский пловец Никита Казачинер стал четвертым на Паралимпиаде в Токио

Сегодня пловец из Дзержинска, воспитанник СШОР «Заря» и тренера Дмитрия Солдатова Никита Казачинер стал четвертым на дистанции 50 метров на спине в классе S2 на Паралимпийских Играх в Токио.

Победителем заплыва стал бразилец Габриэль дос Сантос Араужо, показавший время 53,96 секунды. Второе место занял чилиец Альберто Абарса, отставший от победителя на 3,80 секунды, а бронзу завоевал российский пловец Владимир Даниленко, отставший от победителя на 5,51 секунды. Результат Никита Казачинера – 60,54 секунды, т.е. на 6,58 секунды больше, чем у обладателя золотой медали.

Другой пловец из Дзержинска, тренирующийся в СШОР «Заря» под руководством Дениса Дорогаева, - Даниил Смирнов – выступил в классе SB8 и проплыл 100 метров брассом 26 августа. Спортсмен занял пятое место, финишировав с результатом 1 минута 11,45 секунд. Золотую медаль в этом заплыве выиграл россиянин Андрей Калина, представляющий Санкт-Петербург, его время составило 1 минуту 7,24 секунды.

«Несмотря на юный возраст – 19 лет – за плечами у Никиты и Даниила уже немало побед на Чемпионатах России по плаванию, оба они уже имеют звание Мастеров спорта России. Но игры в Токио для них, пожалуй, – первое выступление столь крупного масштаба. И результаты, считаю, более чем достойные для молодых спортсменов. Уверен, Летние Игры – это лишь начало большой спортивной карьеры, и все самые главные победы – впереди. Поздравляю Никиту, его родителей Антона и Наталью и Даниила и его маму Елену. И, конечно, благодарю тренеров Дмитрия Солдатова и Дениса Дорогаева, подготовивших ребят к стартам. Кстати, через два дня Даниилу исполняется 20 лет. Желаю здоровья, хорошего настроения и больших достижений!» - сказал глава города Иван Носков.

Напомним, на сегодняшний день на Летних Паралимпийских играх в Токио уже выступили все спортсмены из Дзержинска – пловцы Даниил Смирнов и Никита Казачинер и легкоатлеты Андрей Вдовин и Дмитрий Сафронов. Андрей Вдовин уже завоевал золото на дистанции 400 метров и серебро в стометровке, а Дмитрий Сафронов – золото на дистанции 100 метров. Впереди у каждого из них - дистанция 200 метров, которую они побегут 4 сентября.