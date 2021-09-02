ВТБ запустил конкурс на лучший пост о Нижнем Новгороде

ВТБ совместно с платежной системой VISA запустил специальный проект к 800-летию Нижнего Новгорода. В рамках конкурса «Чувство гордости с VISA» нижегородцы смогут получить ценные призы за лучшие посты о своих любимых местах и локальных достопримечательностях города.

Для участия в конкурсе до 15 сентября необходимо опубликовать в социальной сети Instagram пост о любимом месте в Нижнем Новгороде, вызывающем чувство гордости, с хештегом #ЧувствоГородостисVISA. Авторы самых ярких и интересных публикаций получат от организаторов ужин в одном из лучших ресторанов города или популярные у горожан электросамокаты (при наличии Мультикарты ВТБ «Ситикард»).

«Уверена, что у каждого нижегородца есть любимые места, которые он с гордостью показывает гостям города. Это может быть старинное здание необычной архитектуры, канатная дорога или смотровая площадка, с которой открывается потрясающий вид. Мы хотим собрать своеобразный каталог таких мест, показать Нижний глазами его жителей и проложить до знаковых точек маршруты на общественном транспорте, на котором можно удобно и выгодно перемещаться с Мультикартой ВТБ «Ситикард», - рассказала Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

Мультикарту ВТБ «Ситикард» на сегодняшний день оформили больше 15 тысяч горожан. Она объединяет в себе все преимущества дебетовой Мультикарты ВТБ, такие как бесплатный выпуск и обслуживание, кешбэк до 20%, шесть бонусных опций на выбор и транспортное приложение «Ситикард», которое позволяет клиентам расплачиваться банковской картой в городском транспорте как проездным билетом. Пополнить проездной можно в ВТБ Онлайн, на сайте siticard.ru, в мобильном приложении «Ситикард» или в любом отделении Почты России, а также в других каналах.

До конца октября ВТБ совместно с платежной системой VISA предлагает клиентам оформить Мультикарту «Ситикард» с дополнительной выгодой. При совершении покупок по карте на сумму от 5000 рублей в течение 30 дней после ее активации клиенту будет зачислен кешбэк в размере 780 рублей, что является эквивалентом 30 поездок на общественном транспорте.