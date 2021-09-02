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Общество2 сентября 2021 13:07

Борский мост не будут полностью перекрывать во время ремонта осенью-2021

Работы проведут с целью обезопасить движение
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Борский мост не будут полностью перекрывать на время ремонта в 2021 году, о чём "Комсомолке" сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области. В ходе работ движение будет только ограничиваться.

В ведомстве также проинформировали, что ремонт начнут совсем скоро – во второй половине сентября. По контракту он должен окончиться 30 ноября этого года.

– Ремонт будет проводиться с целью обеспечения безопасности дорожного движения. Запланированы работы по устройству верхнего слоя износа проезжей части и ремонту деформационных швов, – добавили в ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".

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