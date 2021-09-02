В Дзержинске будет построен новый бассейн в рамках программы подготовки к 100-летию города

Глава Дзержинска Иван Носков на одной из торжественных школьных линеек сообщил о начале проектирования нового здания бассейна на месте аварийного бассейна «Капролактамовец». На время проектирования и последующего строительства пловцы будут тренироваться на базе спортшколы «Заря» и ФОК «Ока». Продолжать занятия в старом бассейне невозможно – несколько месяцев назад, сразу после закрытия объекта, крыша здания частично провалилась.

Как отметил глава города Дзержинска Иван Носков, «Капролактамовец» не начнет в этом году свою работу из-за аварийного состояния здания. «Нормального ремонта в старом бассейне не проводили много лет, - пояснил Иван Носков. – Поэтому бассейн одним из первых был включен в программу «Дзержинск-100» как объект, требующий сноса. На его месте будет новый современный бассейн с комфортными душевыми и раздевалками».

Директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия Татьяна Коннова сообщила, что в данный момент идет проектирование нового бассейна. Цена контракта – 8,3 миллиона рублей, проектированием занимается ООО "ВЛАДДОРНИИ" (г. Владимир).

Достигнута договоренность с руководством спортшколы «Заря» и ФОК «Ока» о предоставлении бассейнов для занятий пловцам, ранее занимавшимся в «Капролактамовце». Кроме того, спортсмены будут продолжать тренироваться в манеже и спортивном зале спорткомплекса «Капролактамовец».

Напомним, на базе бассейна спортшколы «Заря» в Дзержинске тренируются спортсмены нашей Паралимпийской сборной – пловцы Никита Казачинер и Даниил Смирнов, а ранее в этом бассейне занимался прославленный ватерполист Евгений Шаронов – неоднократный чемпион мира и Олимпийских игр, а ныне первый вице-президент Федерации водного поло России.

Напомним, Никита Казачинер вышел на старт уже сегодня и завершил выступление дзержинской «великолепной четверки» паралимпийцев.