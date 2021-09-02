Заявка на строительство обхода Балахны отозвана из-за повышения ключевой ставки Центробанка

Заявка на строительство второй очереди участка автотрассы -152 «Шопша – Иваново – Нижний Новгород» временно отозвана. Как сообщили в правительстве Нижегородской области, эта вынужденная мера связана с повышением ключевой ставки Центробанка РФ.

- Отзыв частной концессионной инициативы по строительству второй очереди обхода Балахны – процедура, связанная с необходимостью корректировки финансовой модели концессии после поднятия ключевой ставки Центробанка РФ, - пояснили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Вместе с тем в областной администрации заявили, что работа в этом направлении продолжается, и власти прорабатывают все возможные варианты реализации этого проекта.

Напомним, первая очередь обхода Балахны была построена в 2008 году, а проектная документация по второй очереди корректировалась в 2020 году.