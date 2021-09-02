Четыре новые школы открылись в Нижегородской области 1 сентября 2021 года

Четыре новые школы открыли в Нижегородской области вчера, 1 сентября 2021 года. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своём Instagram.

Более того, глава Нижегородского региона поделился планами по вводу новых общеобразовательных учебных заведений в ближайшие месяцы и годы, а также планами по ремонту действующих школ:

– Всего в Нижегородской области почти 350 тысяч учеников приступили к учёбе. Многие – в новых или отремонтированных школах. Четыре новые школы начали работать сегодня, ещё четыре откроются до конца года, – заверил Глеб Никитин. – Капитальный ремонт до конца года закончим в восьми школах, комплексный – в 58. В следующем году построим восемь школ.

Губернатор подчеркнул, что подобные "беспрецедентные объёмы" стали возможны благодаря нацпроекту "Образование" и госпрограмме "Развитие образования Нижегородской области".

– Прошлый учебный год был непростым. В этом рассчитываю, что все будут учиться очно, соблюдать уже ставшие привычными правила безопасности и добиваться больших успехов! – написал Глеб Никитин. – Поздравляю с Днём знаний учеников, педагогов! Сил родителям!

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