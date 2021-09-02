Свет и горячую воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 2 сентября

Горячую воду и электроснабжение отколючили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 2 сентября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Ленинский район:

С 11:00 до 16:00 света не будет в доме №24г по проспекту Ленина. А с 09:00 до 14:00 в доме №6/2 по улице Адмирала Макарова отключили горячую воду.

Московский район:

С 09:00 до 16:00 без света остались жильцы домов №18,20,18а по улице Чаадаева.

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