Свет и горячую воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 2 сентября

Горячую воду и электроснабжение отколючили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 2 сентября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.
Ленинский район:
С 11:00 до 16:00 света не будет в доме №24г по проспекту Ленина. А с 09:00 до 14:00 в доме №6/2 по улице Адмирала Макарова отключили горячую воду.
Московский район:
С 09:00 до 16:00 без света остались жильцы домов №18,20,18а по улице Чаадаева.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!