Третье судно «Валдай 45Р» для Чувашии спустили на воду в Нижегородской области

Третье судно «Валдай 45Р» спустили на воду в Нижегородской области. Его построили АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева» специально для Чувашской Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Отмечается, что конструкторское бюро является активным участником нацпроекта «Производительность труда».

- В судостроительной отрасли серьезная конкуренция. Чтобы получать крупные заказы, компаниям необходимо выпускать продукцию быстрее, качественнее и дешевле. Такие возможности дают инструменты бережливого производства, которые внедряются в рамках национального проекта «Производительность труда». ЦКБ по СПК имени Алексеева благодаря совместной работе с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) сумело увеличить производство судов «Валдай 45Р» на треть, - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Генеральный директор АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» Сергей Итальянцев отметил, что сейчас предприятие продолжает самостоятельно внедрять бережливые технологии и расширять их использование на других участках, повышать уровень культуры и производительности труда.

Очередное судно «Валдай 45Р» назвали в честь заслуженного мастера спорта СССР по парашютному спорту Маи Костиной. Она же стала его крестной матерью.

- Столь редким именем меня назвала мама. Так и записали – Мая, — сообщила сама легендарная спортсменка.