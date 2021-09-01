Памятника святителю Алексию открыли в Благовещенском монастыре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в среду, 1 сентября, в нижегородском Благовещенском мужском монастыре состоялось торжественное открытие памятника святителю Алексию, митрополиту Московскому и всея Руси. Бронзовый монумент установили в память 800-летия со дня ее основания.

В церемонии открытия приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, благочинный Нижегородского округа Александр Гимоян, настоятель нижегородского Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон (Затёкин), члены Нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества (ИППО), настоятель Благовещенской обители архимандрит Александр (Лукин) с братией монастыря, первый проректор Нижегородской духовной семинарии иерей Виктор Плаксин, руководитель административного секретариата епархии иерей Александр Тенькаев, автор памятника митрополиту Алексию, нижегородский скульптор Алексей Щитов, студенты и преподаватели нижегородских духовных школ.

- Связь времен, связь поколений… Чем прочнее она будет, тем крепче будет наша вера, тем сильнее - наша страна. Святитель Алексий жил в очень трудное время: княжеские междоусобицы, иноземное пленение. Но этот великий подвижник своими молитвами, своей кротостью и смирением стяжал благодать Божию, и Господь даровал ему возможность в этих трудных обстоятельствах восстановить разрушенную святыню - нижегородский Благовещенский монастырь, - сказал Митрополит Георгий.

А уже после открытия памятника управляющий епархией освятил монумент.