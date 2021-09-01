Нижегородских муниципальные учреждения культуры присоединились к проекту «Пушкинская карта»

Нижегородские муниципальные учреждения культуры стали участниками федерального проекта «Пушкинская карта». Он призван привлечь молодёжь к изучению художественной культуры и искусства. Об этом сообщает департамент культуры администрации Нижнего Новгорода.

Так, среди них можно отметить театр «Комедiя», камерный музыкальный театр оперы и музыкальной комедии им.В.Т.Степанова, детский театр «Вера», театр музыкально-пластической драмы «Преображение», камерный хор «Нижний Новгород», камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода», Нижегородский планетарий им.Г.М.Гречко», музейно-выставочный центр «Микула» и музей А.М.Горького».

- Мы предлагаем каждому гражданину России в возрасте от 14 до 22 лет отправить через портал Госуслуги заявку, зарегистрироваться в мобильном приложении «Госуслуги.Культура» и получить именную электронную карту. На эту карту государство раз в год будет переводить определенную сумму для покупки билетов в музеи, театры и галереи России. Особенностью «Пушкинской карты» является то обстоятельство, что купить на нее что-либо, кроме билета в музей, театр или галерею, абсолютно невозможно, – рассказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Теперь владельцы «Пушкинской карты» в этом году смогут потратить до 31 декабря 3 тысячи рублей. Номинал карты в 2022 году составит 5 тысяч рублей - их также будет необходимо потратить в течение одного года.

С подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений-участников проекта, а также на официальных страницах в социальных сетях.