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Общество1 сентября 2021 18:58

Нижегородцы начали собирать средства на бесплатные трости для незрячих

Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов запустил краудфандинговый сбор
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» запустили краудфандинговый сбор для покупки качественных тростей для незрячих.

- Для незрячего человека тактильная трость – это его «глаза», это уверенность и независимость, его способность быть самостоятельным, - рассказал координатор НОЦРИЗ «Камерата» Роман Кедр. - Мы хотим обеспечить 10 незрячих людей Нижнего Новгорода качественными тактильными тростями, которые помогут им быть более уверенными и лучше ориентироваться.

Стоит отметить, что для организации это первый опыт краудфандинга. Поэтому начать решили с небольшого количества – всего 10 тростей. Однако в дальнейшем проект может быть расширен.

- Мы будем рады с помощью откликнувшихся неравнодушных людей собрать больше заявленной суммы и порадовать новыми отличными тростями ещё больше незрячих Нижнего Новгорода, - рассказала директор НОЦРИЗ «Камерата» Екатерина Махнева. - Мы давно работаем с незрячими людьми, и, поверьте, в Нижнем Новгороде их намного больше, чем десять человек.

Поддержать этот проект можно разными способами. Во-первых, это можно сделать финансово – приобретая уникальные вознаграждения или пожертвовав любую сумму. Во-вторых, можно поделиться информацией о проекте в своих социальных сетях или рассказать о нем своим друзьям.