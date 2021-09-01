Нижегородский водоканал установил 412 люков взамен пропавших

Нижегородский водоканал установил более 400 люков и крышек на тех колодцах, где они были украдены или приведены в негодность. Об этом сообщает пресс-служба АО «Нижегородский водоканал».

Так, пропажу люков заметили неравнодушные нижегородцы, а также это было замечено во время регулярного обхода сетей сотрудниками в 2021 году.

Если проверка на месте показывает, что колодец относится к обслуживаемым Нижегородским водоканалом сетям и там пропал люк, его восстанавливают в течение суток. Прочие люки закрывают подручными материалами и огораживают, а информация об их неисправности направляется владельцу сетей.

Начальник центральной диспетчерской службы Александр Ширяев сообщил, что, как правило, люки пропадают с газонов, из кустов, где колодцы скрыты от посторонних глаз, а также вне жилого сектора. Злоумышленники часто хотят заработать и снимают люки, сдают их в металлолом. Однако, последствия могут быть страшными: в открытый колодец может упасть человек. Также за кражу люка грозит серьезное наказание в виде до 5 лет лишения свободы.

Если вы заметили, что на колодце отсутствует крышка, обращайтесь по круглосуточному номеру центральной диспетчерской службы Нижегородского водоканала 246-99-99. Также отправить заявку можно на официальном сайте компании vodokanal-nn.ru в разделе «Сообщить о проблеме».