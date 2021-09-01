Нижегородский водоканал установил 412 люков взамен пропавших

Благодаря неравнодушным нижегородцам, а также регулярному обходу сетей сотрудниками в 2021 году Нижегородский водоканал установил более 400 люков и крышек на тех колодцах, где они были украдены или приведены в негодность.

По каждому обращению об отсутствии крышки люка на место оперативно направляется аварийно-восстановительная бригада. Если проверка на месте показывает, что колодец относится к сетям, обслуживаемым Нижегородским водоканалом, его восстанавливают в течение суток. Прочие люки закрываются подручными материалами и огораживаются, а информация об их неисправности направляется владельцу сетей (колодец может принадлежать компаниям, обеспечивающим теплоснабжение, связь, подачу газа и т.д).

Наибольшее количество люков было восстановлено в Канавинском и Сормовском районах. Начальник центральной диспетчерской службы Александр Ширяев говорит, что, как правило, люки пропадают с газонов, из кустов, где колодцы скрыты от посторонних глаз, а также вне жилого сектора. Злоумышленники в погоне за быстрыми деньгами снимают люки и сдают их в металлолом, не думая о последствиях: в открытый колодец может упасть человек.

- Это представляет особую опасность в осенне-зимний период, когда темнеет рано, а колодец может быть скрыт под снегом. По этой причине сейчас в газонах Нижегородский водоканал старается устанавливать пластиковые люки, которые не представляют ценности для похитителей. Кроме того, на некоторые колодцы устанавливаются специальные замки, которые предотвращают их взлом.

Если вы заметили, что на колодце отсутствует крышка, обращайтесь по круглосуточному номеру центральной диспетчерской службы Нижегородского водоканала 246-99-99. Также отправить заявку можно на официальном сайте компании vodokanal-nn.ru в разделе «Сообщить о проблеме».

Кстати, за кражу люка грозит серьезное наказание – до 5 лет лишения свободы.