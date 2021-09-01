Производство кормовых добавок создадут в Нижегородской области за 155 млн рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

Так, ООО «Производственная компания «Макс-Групп» планирует инвестировать 155 млн рублей в создание производства кормовых добавок для животноводства и птицеводства.

- Для нас крайне важно поддерживать проекты, направленные на развитие производства конкурентной продукции и на импортозамещение. Новый производственный комплекс будет включать подготовку и переработку сырья, выпуск готовых добавок, фасовку и упаковку. Объем производства составит 3,6 тысячи тонн продукции в год. Выйти на проектную мощность компания планирует к 2025 году, – сообщил министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков.

В результате реализации инвестпроекта будет создано 35 новых рабочих мест.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что на сегоднящний день животноводство играет важную роль в укреплении продовольственной безопасности, как региона, так и страны в целом. Запуск нового производства сделает доступнее качественные кормовые добавки для сельхозпроизводителей, что поможет повысить эффективность их работы.

Для создания комфортных условий работы инвесторов в регионе также созданы Корпорация развития Нижегородской области, институты инвестиционных уполномоченных и приоритетных инвестиционных проектов, особая экономическая зона «Кулибин» в Дзержинске, где действуют налоговые льготы.