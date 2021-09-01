Пять аварийных домов снесли в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Пять аварийных расселенных домов, снос которых был запланирован на этот год, демонтировали в Ленинском районе. Об этом сообщает заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

- Двухэтажные расселённые постройки - это своего рода наследство нашего района, которое не только портит его облик, но и становится местом сбора людей с асоциальным поведением. И, конечно, их надо убирать с территории района. А взамен строить новые современные жилые дома, - отметил Александр Кулагин.

По словам главы администрации, работы по ликвидации аварийных зданий завершились на улицах Космонавта Комарова, Профинтерна и Новикова-Прибоя. В настоящее время подрядчик приводит в надлежащее состояние территорию на улице Дружбы.

Так, в прошлом году в Ленинском районе снесли семь аварийных домов на улицах Матросская, Правдинская, Кутузова, Героя Самочкина, Новикова-Прибоя, Грекова и Арктическая.

Всего на территории района находится порядка 72 аварийных и подлежащих сносу зданий. Александр Кулагин отметил, что в следующем году планируется продолжить работы по демонтажу этих домов.

Напомним, ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что в 2020 году за счет городского бюджета из аварийных домов расселены 39 семей. Собственникам жилых помещений было предоставлено возмещение в размере 65 млн рублей. Снесено 35 аварийных многоквартирных домов.