Дзержинец Андрей Вдовин установил новый мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио

Сегодня в 4:43 по московскому времени дзержинский легкоатлет Андрей Вдовин, воспитанник СШОР «Заря» и тренера Галины Кошелевой, с результатом 49,34 секунды стал первым на дистанции 400 метров в классе Т37 на Паралимпийских играх в Токио. Спортсмен завоевал золото и обновил мировой рекорд, установленный им же в 2019 году.

Вторым к финишу пришел американец Ник Мэйхью, победивший Андрея Вдовина в стометровке, с результатом 50,26 секунды, а третьим – россиянин Чермен Кобесов с результатом 50,44 секунды.

«Золотая медаль означает, что все эти девять лет я тренировался не зря, не зря остался на этой дистанции, хотя у меня были мысли уходить с нее, если бы мы поехали на Паралимпиаду в Рио. Но вот, судьба остановила, - признался Андрей Вдовин. – Не ожидал, что выиграю с таким преимуществом: тренер сразу сказал, что американец готов и побежит быстро. Но все-таки работаю на этой дистанции уже лет восемь, отсюда такой отрыв. И Чермен – молодец, стал третьим, мы вместе с ним все эти годы тренируемся».

«Приятно, что праздничный день начался сразу с такой потрясающей новости: наш дзержинский спортсмен стал первым на Паралимпийских играх, да еще и с мировым рекордом! Андрей Вдовин, Дмитрий Сафронов, который недавно стал «золотым» на стометровке, вы – гордость России, гордость Нижегородской области и, конечно, Дзержинска! Отдельные слова благодарности Галине Кошелевой, воспитавшей двух сильных, целеустремленных спортсменов, и, конечно, родителям. Уверен, ваша поддержка и вера в ребят, хоть и на расстоянии, придает им сил и заряжает на победу. Поздравляю!» - сказал глава города Иван Носков.

Напомним, это уже вторая золотая медаль, завоеванная дзержинскими паралимпийцами на Летних Играх в Токио. 30 августа первым на дистанции 100 метров в классе Т35 стал легкоатлет Дмитрий Сафронов, установивший новый мировой рекорд – 11,39 секунды. Кроме этого, 27 августа Андрей Вдовин стал вторым на дистанции 100 метров в классе Т37 с результатом 11,18 секунды.

Впереди у Андрея Вдовина и Дмитрия Сафронова дистанция 200 метров, которую они побегут 4 сентября. А уже завтра, 2 сентября, дзержинский пловец Никита Казачинер будет бороться за победу на дистанции 50 метров на спине.