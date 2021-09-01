Олег Лавричев: «Пусть новый учебный год принесет новые открытия, знания и достижения!»

Дорогие нижегородцы!

Искренне поздравляю вас с Днем знаний!

В первый день осени мы встречаем праздник, близкий каждому. Мы все помним, как впервые с трепетом переступили школьный порог, помним учителей, надежных друзей, первую любовь. Это день объединяет поколения, является символом начинаний, перспектив и новых возможностей.

Особенно волнительным он является для первоклашек, первокурсников и их педагогов. Для одних это новый жизненный этап – неизведанная пока дорога и непокоренные вершины, для других – возможность передать накопленные годами опыт и знания новым юным подопечным.

Именно учителям сегодня хочется выразить слова признания и восхищения. Вам, щедрым, великодушным и мудрым! Тем, кто готов не только научить и подсказать, но и подставить плечо, когда трудно, утешить и заставить вновь поверить в свои силы, когда что-то не получилось.

Пусть новый учебный год складывается для всех удачно! Пусть он будет интересным и плодотворным, принесет новые открытия, знания и достижения!