Режим повышенной готовности ввели на улице Сергиевской в Нижнем Новгороде

Из-за аварийного состояний зданий на участке улицы Сергиевской в центре Нижнего Новгорода введен режим повышенной готовности. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Как показала экспертиза, здания в районе улицы Сергиевская, 17 не соответствуют требованиям строительных , санитарных и противопожарных норм. Они не пригодны для нормального и безопасного использования. В связи с этим решено организовать мониторинг состояния этих зданий.

- Также необходимо оперативно организовать выполнение работ по ликвидации аварийного состояния этих объектов, - говорится в докладе. - В министерстве подчеркнули, что снос самовольно построенных объектов запланирован на осень 2021 года.

Кроме того, режим повышенной готовности вводится из-за аварийного состояния нежилого здания на Нижневолжской набережной.