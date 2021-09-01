Шоу трансформеров пройдет 1 сентября в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде

1 сентября, в День знаний, нижегородцев ждет праздничная программа «Первый раз в первый парк». Ожидается, что самым ярким событием станет прогулка по «Швейцарии» после линейки. Праздничная программа опубликована на официальной странице парка в Instagram.

Дети смогут увидеть выступления детских коллективов, шоу трансформеров, конкурсы и викторины.

- Экскурсоводы проведут по лабиринту дорожек и тропинок, откроют видовые точки маршрутов, расскажут о фонтанах и зонах для тихого отдыха. На главной площади парка у центрального входа выступят детские коллективы, состоится шоу трансформеров, пройдут конкурсы и викторины, — сообщают организаторы в социальных сетях.

Кроме того, посетителей «Швейцарии» порадуют юные артисты на фестивале нижегородского театра «Пиано». Аниматоры, тренеры и инструкторы познакомят гостей парка с обновленными территориями «Швейцарии» и расскажут о спортивных и игровых зонах и покажут возможности каждой площадки.