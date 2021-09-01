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Происшествия1 сентября 2021 9:41

Здание бывшего общежития загорелось в Дзержинске

Причина пожара и обстоятельства еще устанавливаются
Екатерина КУРГУЗОВА
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Здание бывшего общежития загорелось в Дзержинске

Здание бывшего общежития загорелось в Дзержинске

Фото: "КП" Архив

В здании бывшего общежития в Дзержинске произошел пожар в среду, 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области. Происшествие произошло в здании бывшего общежития по адресу улица Ситнова город Дзержинск. Так, сообщение о возгорании поступило в 04:30 по московскому времени. Известно, что на место происшествия сразу же прибыли 29 человек личного состава и 7 единиц техники. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение на 4-м этаже. В результате пожара сгорела кровля неэксплуатируемого здания на площади 600 кв.м. В результате пожара никто не пострадал. - Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.