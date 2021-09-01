Здание бывшего общежития загорелось в Дзержинске Фото: "КП" Архив

В здании бывшего общежития в Дзержинске произошел пожар в среду, 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области. Происшествие произошло в здании бывшего общежития по адресу улица Ситнова город Дзержинск. Так, сообщение о возгорании поступило в 04:30 по московскому времени. Известно, что на место происшествия сразу же прибыли 29 человек личного состава и 7 единиц техники. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение на 4-м этаже. В результате пожара сгорела кровля неэксплуатируемого здания на площади 600 кв.м. В результате пожара никто не пострадал. - Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.