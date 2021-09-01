Забор на Нижегородской ярмарке полностью уберут в сентябре 2021 года

На Нижегородской ярмарке начался демонтаж металлического забора, окружающего ее территорию. Как рассказали «Комсомолке» в АНО «Центр 800», ограждение планируется снести в этом месяце.

- Забор полностью уберут в сентябре 2021 года. Подсветка в брусчатке останется, - пояснили в организации.

Недавно территория Нижегородской ярмарки открылась после реконструкции. Это пространство теперь подходит не только для конгрессно-выставочной деятельности, но и для проведения городских событий, а также ежедневного отдыха.

Территория ярмарки разделена на несколько условных зон. Первой можно назвать основную выставочную площадь, которая раскинулась перед главным Ярмарочным домом. По бокам от центральной площади Нижегородской ярмарки появились два озелененных пространства – парковые зоны с качелями, арт-объектами и цветниками.