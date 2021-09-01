Свет и горячую воду частично отключат в трех районах Нижнего Новгорода 1 сентября в связи с проведением плановых работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщается на сайте Управления ГО и ЧС Нижнего Новгорода.

В частности, на улице Лопатина, 7 в Нижегородском районе не будет электричества с 11:00 до 16:00. В Советском районе свет отключат в домах № 6, 21,23,25,27 по улице Ломоносова. Свет жильцам этих домов дадут лишь в 17 часов.

В Приокском районе по адресу проспект Гагарина, 214 из-за плановых работ отключат горячую воду – ее не будет с 9 до 13 часов.