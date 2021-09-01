Заморозки ожидаются в Нижегородской области с 6 по 12 сентября

Осень пришла в Нижегородскую область строго по календарю: уже сегодня, 1 сентября столбики термометров едва ли поднимутся до отметки +20 градусов, а начиная с завтрашнего дня и вовсе похолодает до +8…+14.

Как рассказала «Комсомолке» начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева, не исключены и первые ночные заморозки.

- На второй неделе сентября, которая продлится с 6 по 12 число, по области при прояснениях и в низких местах существует угроза заморозков. Осложниться ситуация и тем, что атмосферное давление будет расти, придут северо-западные ветры и осадков либо не будет вообще, либо будет минимальное количество, - рассказала Ольга Мокеева.

Таким образом, в этом году нижегородцы, похоже, останутся без бабьего лета, которое обычно длится первые две недели сентября.