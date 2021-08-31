Незаконную торговлю продуктами пресекли на улице Полтавской в Нижнем Новгороде

Несанкционированную торговлю пресекли в Советском районе Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе мэрии.

Вдоль тротуара у дома №2 по улице Полтавской нелегально были расставлены лотки с различными товарами. Сотрудники районной администрации совместно с полицейскими пресекли действия торговцев-нарушителей.

- Граждане развернули торговлю продуктами питания без правовых оснований в неустановленном органами местного самоуправления месте. С ними проведены разъяснительные беседы о недопущении нарушений административного законодательства, —говорится в сообщении.

Как отметил глава районной администрации Сергей Колотов, подобные рейды регулярно проводятся на территории района.

- На граждан, осуществляющих незаконную торговую деятельность, составляются протоколы по статье 2.5 КоАП Нижегородской области, - добавил он.