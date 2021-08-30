Режим ЧС, введённый из-за аварийного кафе, сняли на улице Рождественской в Нижнем Новгороде

Действие режима ЧС из-за аварийного кафе на улице Рождественской в центре Нижнего Новгорода прекратилось. О его снятии сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на мэрию города.

Изначально режим чрезвычайной ситуации ввели на Рождественской в январе этого года. Осмотр дома №10А выявил нарушения требований механической безопасности и требований к обеспечению безопасности зданий и сооружений при прекращении эксплуатации. Некоторые строительные конструкции в помещении были разрушены, оно не отапливалось, не ремонтировалось, а также не использовалось. Вместо этого помещение было забито мусором и отходами.

– В связи со сносом аварийного сооружения и ликвидацией угрозы для жизни и здоровья граждан принято решение об отмене режима чрезвычайной ситуации, – резюмировали власти.

Эксперты отметили, что демонтированное здание не представляло собой объект культурного наследия или исторически ценный градоформирующий объект.

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