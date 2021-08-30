Более 30 ветхих сараев снесут в Сормовском районе Нижнего Новгорода

Более 30 ветхих построек снесут на улицах Сормовского района Нижнего Новгорода. В администрации района конкретизировали, что это будут 22 хозпостройки на улице Федосеенко, у дома № 36а, и ещё девять сараев на улице Волжской, у дома № 12. Их снесут в сентябре-октябре 2021 года.

– В этом году ветхие сараи были снесены на улицах Новосоветской, Планетной и Вождей Революции. Всего пока за 2021 год демонтировано 126 хозпостроек на муниципальных территориях, – рассказала замглавы нижегородской мэрии, глава администрации Сормова Светлана Горбунова.

Она также добавила, что местные жители довольно часто обращаются по вопросам сноса сараев.

В районной администрации также подчеркнули, что в 2020 году на улицах Ясной и Замкнутой демонтировали 43 аварийные постройки.

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