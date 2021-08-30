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Происшествия30 августа 2021 11:00

15-летняя девушка найдена погибшей на улице Зайцева в Нижнем Новгороде

Следователи проводят проверку по факту ее гибели
Мария СОРОКИНА
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Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Тело 15-летней девушки было найдено у многоэтажки в Сормовском районе Нижнего Новгорода 29 августа. Данный факт «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее в соцсетях появилась информация, что девушка якобы выпала из окна многоквартирного дома на улице Зайцева.

- По данному факту материалы проверки были переданы в областной следственный комитет для принятия решения, - рассказали в пресс-службе.

В следственном комитете корреспонденту сообщили, что информации об обстоятельствах гибели несовершеннолетней пока нет.

- Следователями СУ по Нижегородской области проводится процессуальная проверка по факту гибели 15-летней девушки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.