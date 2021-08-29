11-летняя девочка и её мама, пропавшие в Богородском районе, найдены живыми

11-летняя Лена Васёкина и её 40-летняя мама Нина Сергеевна Васёкина найдены живыми. Их искали в течение недели, с 20 августа этого года. Мать и её дочь пропали в Богородском районе Нижегородской области. Радостную новость, что их нашли живыми, сообщил поисково-спасательный отряд "Волонтёр НН".

– Спасибо за помощь в поиске и распространение информации, – обратились к пользователям представители отряда в соцсети ВКонтакте.

Известно, что Лена и Нина Сергеевна пропали 20 августа. Последний раз их видели в селе Лукино Богородского района. Также было отмечено, что девочка и её мама могут находиться не только в селе Лукино, но и в Москве, а передвигаются они на оранжевой иномарке.

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