Опрос о переименовании площади Лядова в Нижнем Новгороде остановлен

Опрос о переименовании площади Лядова в центре Нижнего Новгорода остановили. Как пояснили в администрации города, голосование сорвали атакой ботов. Это выявили сотрудники департамента цифровой трансформации при детальном анализе статистики.

– Зафиксированы случаи многократного роботизированного голосования с одного ip-адреса, а также множественные голосования с ip-адресов, зарегистрированных за пределами территории Нижегородской области и территории Российской Федерации, – рассказали в департаменте. – Таким образом, результаты голосования не могут быть признаны честными и объективными.

Напомним, опрос о возможном переименовании площади Лядова проходил на официальном сайте нижегородской мэрии. Жителям приволжской столицы было предложено ответить на вопрос: "Какое наименование, по вашему мнению, должна носить площадь Лядова в городе Нижнем Новгороде?". Варианты ответа следующие: площадь Лядова, площадь Монастырская, площадь Крестовоздвиженская. Завершиться голосование должно было 31 августа.

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