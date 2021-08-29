42-километровый "Марафон 800" стартовал в Нижнем Новгороде

Крупнейший забег "Марафон 800" стартовал сегодня в Нижнем Новгороде от главного стадиона города. Впервые за 12 лет бегунам доступна максимальная дистанция в 42,2 километра. В общей сложности 7 тысяч участников вышли на старт. Преодолеть всю дистанцию, как утверждают организаторы, смогут 1500 человек. Бегуны также поборются за победу на трассах в три и десять километров.

Отмечено, что 60% спортсменов прибыли в Нижегородскую область из других регионов страны ради этого забега. Он стартовал ровно в 08:00. Посмотреть трансляции масштабного спортивного мероприятия можно в официальных группах ВКонтакте "Марафон 800" и "Нижний 800".

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о перекрытии улиц, связанных с марафоном: движение приостановлено в центре города, а также частично в Канавинском районе.

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