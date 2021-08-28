Концепцию перепрограммирования Дзержинска представили на «Российской креативной неделе» в Москве Фото: предоставлено организаторами

28 августа на сессии «Урбанистика-2021: дайджест процессов трансформации» была представлена программа по ревитализации малых и средних городов. Проект «Дзержинск — город инженерных решений» стал одним из самых интересных и нестандартных решений, представленных на сессии, и вызвал споры среди креативщиков.

Идея развития Дзержинска силами креативных индустрий принадлежит члену Центрального штаба ОНФ, писателю и общественному деятелю Захару Прилепину. Он представил проект губернатору Нижегородской области и главе Дзержинска, получил их одобрение, и организовал работу креативной группы. Координаторами проекта стали начальник Управления экспертно-аналитической работы, контроля реализации приоритетных решений и национальных проектов ОНФ, руководитель проекта ОНФ «Россия здесь» Любовь Солдаткина и руководитель проекта «Добровольцы культуры ОНФ» Дмитрий Кузнецов.

28 августа на сессии «Урбанистика-2021: дайджест процессов трансформации» была представлена программа по ревитализации малых и средних городов.

- Дзержинск — город трудовой доблести. Главное, чтобы в проекте был отражен трудовой подвиг рабочих, инженеров, всех, кто строил нашу великую страну и мой родной Дзержинск, — отметил член Центрального штаба ОНФ, писатель и общественный деятель Захар Прилепин.

Для проекта провели широкое исследование: оно включало изучение базовых креативных проектов, социокультурного контекста, анализ статистических данных, локальных информационных ресурсов и глубинных интервью различных групп и сообществ, определяющих текущее развитие города. Исследование позволило сформулировать гипотезу о геноме города - его ментальном и историческом образе. Именно так появилось название проекта - «Дзержинск — город инженерных решений».

Дмитрий Кузнецов подчеркнул, что «творчество не может быть узурпировано узкой прослойкой так называемого креативного класса. «Креативность — характеристика любого созидательного труда. Памятник рабочим и инженерам Дзержинска — символ этой правды. Моя задача как руководителя аппарата Захара Прилепина состоит в том, чтобы проект реализовывался в Дзержинске в максимальном объеме», — сказал координатор.

Проект «Дзержинск — город инженерных решений» стал одним из самых интересных и нестандартных решений, представленных на сессии.

Кузнецов подчеркнул, что во время разработки проекта «Дзержинск — город инженерных решений» его авторы провели большую работу, но ещё больше предстоит сделать. «Проблема в том, что про город Дзержинск почти никто не знает. Но при этом почти все слышали про арт-парк „Никола-Ленивец“, где проходит фестиваль „Архстояние“. Он находится в Дзержинском районе Калужской области. И когда люди слышат про Дзержинск Нижегородской области, то думают, что это там, где „Никола-Ленивец“. Поэтому нашему Дзержинску нужен грамотный PR», — сказал координатор.

Он добавил, что «креативность, в отличие от творчества, помогает выживать. Креативность помогает совершать подвиги, поэтому мы хотим внести новшества в смысловой ценностный центр Дзержинска».

По мнению Любови Солдаткиной этот пилотный проект необходим, чтобы отработать механизмы взаимодействия общества, власти и креативной индустрии: «На основании перепрограммирования Дзержинска мы формируем методологию для всех регионов. В сентябре планируем направить эти рекомендации в Правительство РФ и масштабировать на всю страну».

Идея развития Дзержинска силами креативных индустрий принадлежит члену Центрального штаба ОНФ, писателю и общественному деятелю Захару Прилепину.

В воскресенье, 29 августа 2021 года, проект перепрограммирования Дзержинска со всеми добавлениями, которые были получены на Российской креативной неделе от ведущих урбанистов и архитекторов, будет представлен общественности города. Встреча пройдет в 12 часов в Доме культуры химиков.