Глеб Никитин принял участие в церемонии вручения премии «Инновация» Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в церемонии вручения премии «Инновация» в пятницу, 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, государственная премия в области современного искусства вручается уже в 16-й раз. Церемония прошла в обновленном здании нижегородского главпочтамта на улице Большой Покровской, рядом с площадью Горького. Организатором премии выступил Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

- Рад, что у представителей различных городов России, любящих современное искусство, есть возможность увидеть, как изменился Нижний Новгород в год своего 800-летия. Юбилей - не просто конкретная дата, а целый год, который является началом нового, импульсом изменений. Премия «Инновация» - важная часть событийной программы. Важно, что каждый год с церемонией связаны новые площадки. Это и Нижегородский кремль с Арсеналом, и Стрелка с пакгаузами, а теперь и главпочтамт с Большой Покровской и площадью Горького, - отметил Глеб Никитин.

Глава региона вручил награду художнику, скульптору Николаю Полисскому «За вклад в развитие современного искусства» и специальный приз правительства Нижегородской области.

- Нежно люблю Нижний Новгород больше 20 лет. Здесь замечательно думается, и именно здесь я придумал как минимум три своих проекта, - подчеркнул Николай Полисский.

Отметим, что Николай Владимирович Полисский – художник, скульптор, живописец, участник группы «Митьки». С 2000 года специализируется на ленд-арте (направление в искусстве, возникшее в США в конце 1960-х, в нем создаваемое художником произведение было неразрывно связано с природным ландшафтом).