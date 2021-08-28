Еще у 414 нижегородцев обнаружили коронавирус за сутки

По данным на 28 августа 2021 года, всего с начала пандемии 154 827 пациента Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 519 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 414 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 141 696 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 5 764, а за последние сутки двадцать семь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (1 498 новых случаев), Московская область (849 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 406 новых случаев).

По данным на утро 27 августа, всего привито 921 676 нижегородцев, из них второй компонент получили уже 815 974 человека.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.