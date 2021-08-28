Полированное стекло начнут производить на Бору Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Линия по производству полированного стекла запущена в эксплуатацию на Борском стекольном заводе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» запустил новую линию производства стекла в Нижегородской области. Результатом проекта стало увеличение производства полированного стекла – оно увеличилось на 550 тонн в сутки.

Итогом реконструкции также станет улучшение качества продукции: уменьшение оптических дефектов, инородных включений и царапин. Кроме того, линия позволит расширить номенклатуру продукции.

- Любой инвестпроект важен для Нижегородской области независимо от объема вложений, а в случае с Борским стекольным заводом это еще и очень крупные инвестиции. Очень важно, что создано 93 новых рабочих места. Реализация такого серьезного проекта в Нижегородской области говорит о доверии инвесторов к региону, и мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы это доверие оправдать, - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

По словам директора «Эй Джи Си Борский стекольный завод» Сергея Князева, новая линия способна обеспечить российский рынок высококачественной продукцией, включая не производившееся до этого в России стекло тонких номиналов толщиной от 1,6 мм, а также удовлетворить растущие экспортные запросы.

Ранее сообщалось, что совет по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области одобрил присвоение проекту по реконструкции линии производства полированного стекла (ЛПС-1) ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» статуса приоритетного инвестиционного проекта Нижегородской области. Это позволяет компании претендовать на государственную поддержку в форме льготы по налогу на имущество и льготы по налогу на прибыль. Планируется, что налоговые преференции будут действовать до 30 июня 2026 года.