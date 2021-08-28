В Нижнем Новгороде разыскивается 24-летняя девушка Фото: поисково-спасательный отряд «Рысь».

24-летняя девушка разыскивается в Нижнем Новгороде. Информацию о ее пропаже разметил поисково-спасательный отряд «Рысь».

По информации, во вторник, 24 августа, 24-летняя Елизавета Бабикова ушла из дома по адресу г. Нижний Новгород, улица Славянская, и так и не вернулась. Родные и близкие не знают, где она может находиться.

У разыскиваемой рост 173 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза и темные длинные волосы.

На нее были надеты светло-бежевое платье. С собой девушка взяла телефон. Среди особых примет Елизаветы – тату на груди в виде орла голубого цвета, а также тату на бедре черно-белого цвета в виде орла.

Любую информацию о место нахождении девушки следует сообщать волонтерам по телефону 8(831) 28-38-200 или в полицию по каналу связи 102.