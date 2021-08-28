Станцию снеготаяния построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде в 2021 году

В августе началось строительство новой станции снеготаяния на набережной Гребного канала. Об этом сообщает пресс-служба АО «Нижегородский водоканал».

Так, работы проводят «Нижегородский водоканал» и администрация Нижнего Новгорода. Снегоплавильный пункт площадью 24,1 тысяч кв.м будет представлять собой комплекс зданий и сооружений. Он также будет состоять из административно-бытового корпуса, контрольно-пропускного пункта, камеры снеготаяния, насосной станции для перекачки смеси сточных вод и талого стока в камеру НСА, а также трансформаторной подстанции. Производительность такой станции составит 7 тысяч кубометров в сутки.

- Одновременно на станции снеготаяния разгружаться смогут три самосвала. Также предусмотрено место для разгрузки другой техники. Снег будет плавиться естественным образом в сточных водах, средняя температура которых 15-18 градусов, в камере снеготаяния, после чего осадки с помощью насосов будут перекачиваться в городской коллектор и отправляться на очистку на Нижегородскую станцию аэрации, - отмечает директор по строительству АО «Нижегородский водоканал» Алексей Родионов.

Кроме того, в местах разгрузки машин будет удобный подъезд, а на поверхности камеры спроектированы дробилки - сепараторы, выполняющие роль «рассекателя» снежной массы. Кроме того, на них задерживаются крупные отбросы, которые отбираются в контейнер для мусора.

Снег объемом до 3 тысяч кубометров можно будет складировать на 600 квадратных метрах. Запустить новую станцию планируют уже в 2021 году. На данный момент в Нижнем Новгороде функционирует одна станция, проектная мощность которой в разы меньше.